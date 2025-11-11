Infineon Technologies Aktie

Infineon Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Infineon Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Infineon Technologies lässt sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Infineon Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,508 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 5,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,54 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

23 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,67 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 16,99 Milliarden USD, gegenüber 16,21 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 33,20 0,61% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)

