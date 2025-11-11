Infineon Technologies Aktie
WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Infineon Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Infineon Technologies lässt sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Infineon Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,508 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 5,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,54 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
23 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,67 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 16,99 Milliarden USD, gegenüber 16,21 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Infineon Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Infineon Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Infineon Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Infineon Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
|33,20
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.