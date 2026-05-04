Ausblick: Infineon Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Infineon Technologies wird sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,442 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 132,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,190 USD erwirtschaftet wurden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 18,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,78 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,46 Milliarden USD aus.

25 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,94 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,54 Milliarden USD, gegenüber 16,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at