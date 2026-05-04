Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Ausblick auf Quartalsbilanz
|
04.05.2026 10:25:00
Ausblick: Infineon verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Infineon stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,376 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 108,89 Prozent erhöht. Damals waren 0,180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Infineon in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,82 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 3,59 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,770 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,80 Milliarden EUR, gegenüber 14,66 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
10:25
|Ausblick: Infineon verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Chip-Aktien im Kaufrausch: Ist der Einstieg bei Intel, Infineon, AMD und Micron noch sinnvoll? (finanzen.at)
|
30.04.26
|Infineon-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie (finanzen.at)
|
29.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen TecDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|30.04.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|57,66
|0,72%