Ausblick: Infineon zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Infineon gewährt einen Blick in die Bücher - die Analysten-Prognosen.

Infineon wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,376 EUR je Aktie gegenüber 0,180 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,25 Prozent auf 3,82 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,59 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

26 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,770 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 15,80 Milliarden EUR, gegenüber 14,66 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at