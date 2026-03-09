Ausblick: Infinity Natural Resources A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Infinity Natural Resources A stellt am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,636 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,090 USD erwirtschaftet worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 58,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 69,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 109,3 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,840 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 353,4 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 259,0 Millionen USD in den Büchern standen.

