Infinity Natural Resource a Aktie

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WKN DE: A40ZSQ / ISIN: US4569411030

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Infinity Natural Resources A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Infinity Natural Resources A wird am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,816 USD je Aktie gegenüber 1,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 118,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 163,0 Millionen USD gegenüber 74,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,18 USD, gegenüber 0,890 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 684,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 356,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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