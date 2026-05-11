Infinity Natural Resource a Aktie

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WKN DE: A40ZSQ / ISIN: US4569411030

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Infinity Natural Resources A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Infinity Natural Resources A präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,891 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Infinity Natural Resources A -2,270 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 68,45 Prozent auf 143,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Infinity Natural Resources A noch 85,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,50 USD, gegenüber 0,890 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 635,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 356,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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