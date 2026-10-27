Info Edge Aktie

Info Edge für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A418KZ / ISIN: INE663F01032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Info Edge (India) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Info Edge (India) öffnet am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,79 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,84 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,88 INR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,47 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,82 INR im Vergleich zu 22,39 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 34,50 Milliarden INR, gegenüber 32,85 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Info Edge (India) Ltd Registered Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Info Edge (India) Ltd Registered Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Info Edge (India) Ltd Registered Sh 1 200,00 1,30% Info Edge (India) Ltd Registered Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: Börsen in Fernost uneinheitlich
Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen