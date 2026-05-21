Ausblick: Info Edge (India) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Info Edge (India) veröffentlicht am 22.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,28 INR gegenüber 7,16 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,78 Milliarden INR – ein Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Info Edge (India) 7,50 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,86 INR je Aktie, gegenüber 14,88 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 30,47 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 28,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at