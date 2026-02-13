Info Edge Aktie

Info Edge für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A418KZ / ISIN: INE663F01032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.02.2026 07:01:06

Ausblick: Info Edge (India) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Info Edge (India) präsentiert am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,19 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Info Edge (India) 3,75 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Info Edge (India) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 7,67 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 7,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,42 INR im Vergleich zu 14,88 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 30,50 Milliarden INR, gegenüber 28,50 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Info Edge (India) Ltd Registered Sh

mehr Nachrichten