Ausblick: Infomart vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Infomart wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,085 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 93,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,25 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 16,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 2,67 Milliarden JPY gegenüber 2,30 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,566 JPY im Vergleich zu 2,36 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 11,28 Milliarden JPY, gegenüber 9,84 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at