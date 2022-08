Ausblick: Information Services A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Information Services A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,400 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Information Services A einen Gewinn von 0,360 CAD je Aktie eingefahren.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 44,4 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 0,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 44,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 CAD, während im vorherigen Jahr noch 1,78 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 176,5 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 169,4 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at