Information Services a Aktie

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WKN DE: A1W2L3 / ISIN: CA45676A1057

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Information Services A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Information Services A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Information Services A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,539 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,400 CAD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Information Services A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,91 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 63,4 Millionen CAD im Vergleich zu 59,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,84 CAD je Aktie, gegenüber 1,44 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 276,1 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 257,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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