Information Services a Aktie

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WKN DE: A1W2L3 / ISIN: CA45676A1057

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18.03.2026 07:01:06

Ausblick: Information Services A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Information Services A veröffentlicht am 19.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,609 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 CAD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 67,1 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 62,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,63 CAD, gegenüber 1,11 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 258,9 Millionen CAD im Vergleich zu 247,4 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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