Information Services a Aktie
WKN DE: A1W2L3 / ISIN: CA45676A1057
|
18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Information Services A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Information Services A veröffentlicht am 19.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,609 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 CAD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 67,1 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 62,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,63 CAD, gegenüber 1,11 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 258,9 Millionen CAD im Vergleich zu 247,4 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Information Services Corp (A) Limited Voting
|
07:01
|Ausblick: Information Services A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.03.26
|Erste Schätzungen: Information Services A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Information Services A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Information Services A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Information Services Corp (A) Limited Voting
Aktien in diesem Artikel
|Information Services Corp (A) Limited Voting
|47,85
|0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: ATX startet stabil -- DAX eröffnet im Plus -- Asiens Börsen fester
Der heimische Leitindex startet wenig bewegt in den dritten Handelstag der Woche. Der deutsche Leitindex eröffnet die Sitzung mit Zuschlägen. An den Börsen in Asien geht es nach oben.