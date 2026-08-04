Ausblick: Information Services Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Information Services Group öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,054 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 62,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,232 USD im Vergleich zu 0,190 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 251,7 Millionen USD, gegenüber 244,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at