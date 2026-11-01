Ausblick: Information Services Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Information Services Group öffnet am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,060 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Information Services Group mit 0,060 USD je Aktie genauso viel verdient.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,66 Prozent auf 64,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Information Services Group noch 62,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,240 USD, gegenüber 0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 255,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 244,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net