Information Services International-Dentsu Aktie
WKN: 565247 / ISIN: JP3551530003
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Information Services International-Dentsu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Information Services International-Dentsu präsentiert in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 20,96 JPY gegenüber 18,31 JPY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 44,08 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 10,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Information Services International-Dentsu einen Umsatz von 40,00 Milliarden JPY eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 94,27 JPY aus. Im Vorjahr waren 83,83 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 183,13 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 164,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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