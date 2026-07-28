Ausblick: Information Services International-Dentsu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Information Services International-Dentsu präsentiert in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 20,96 JPY gegenüber 18,31 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 44,08 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 10,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Information Services International-Dentsu einen Umsatz von 40,00 Milliarden JPY eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 94,27 JPY aus. Im Vorjahr waren 83,83 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 183,13 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 164,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at