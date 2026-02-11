Ausblick: Information Services International-Dentsu präsentiert Quartalsergebnisse

Information Services International-Dentsu präsentiert in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 27,30 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 25,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 11,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 45,14 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,41 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 84,63 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 77,44 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 166,68 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 152,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at