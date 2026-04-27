Ausblick: Information Services International-Dentsu vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Information Services International-Dentsu wird am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 24,02 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Information Services International-Dentsu 21,05 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Information Services International-Dentsu in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 43,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 40,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 92,60 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 83,83 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 181,64 Milliarden JPY, gegenüber 164,87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at