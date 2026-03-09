Ausblick: Infrastrutture Wireless Italiane informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Infrastrutture Wireless Italiane wird am 10.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,100 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 EUR je Aktie erzielt worden.

Infrastrutture Wireless Italiane soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 272,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

16 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,421 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,380 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,08 Milliarden EUR, gegenüber 1,04 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

