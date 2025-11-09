ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Infrastrutture Wireless Italiane Aktie

Infrastrutture Wireless Italiane für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UAV / ISIN: IT0005090300

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Infrastrutture Wireless Italiane stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Infrastrutture Wireless Italiane wird am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,100 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 271,3 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260,4 Millionen EUR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,421 EUR, gegenüber 0,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1,08 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 9,04 -1,63% Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen