Ausblick: Infrastrutture Wireless Italiane stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Infrastrutture Wireless Italiane wird am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,100 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 271,3 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260,4 Millionen EUR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,421 EUR, gegenüber 0,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1,08 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
