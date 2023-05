Ausblick: Infrastrutture Wireless Italiane vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Infrastrutture Wireless Italiane präsentiert in der am 09.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Infrastrutture Wireless Italiane im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,087 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,071 EUR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Infrastrutture Wireless Italiane nach den Prognosen von 5 Analysten 234,8 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 207,0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,374 EUR, gegenüber 0,306 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 970,6 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 853,0 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at