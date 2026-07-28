Ausblick: Infrastrutture Wireless Italiane vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Infrastrutture Wireless Italiane wird sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,091 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Infrastrutture Wireless Italiane nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 266,3 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 269,0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,381 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,390 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,07 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,08 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at