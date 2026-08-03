Ausblick: InfuSystems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

InfuSystems veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,105 USD. Dies würde einer Verringerung von 12,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem InfuSystems 0,120 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll InfuSystems 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 36,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte InfuSystems 36,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,425 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,310 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 144,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 143,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at