Ausblick: InfuSystems stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

InfuSystems stellt am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,034 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,07 Prozent auf 34,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte InfuSystems noch 34,7 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,416 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 145,1 Millionen USD, gegenüber 143,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at