ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Erwartungen im Überblick
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: ING Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ING Group wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,684 EUR gegenüber 0,600 EUR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,29 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 6,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ING Group einen Umsatz von 5,90 Milliarden EUR eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,52 EUR je Aktie, gegenüber 2,12 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 24,73 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 61,75 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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Analysen zu ING Group
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|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|28,55
|-3,24%
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