ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Quartalszahlen in Sicht
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: ING Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
ING Group wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,641 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,560 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,18 Prozent auf 6,11 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte ING Group noch 5,70 Milliarden EUR umgesetzt.
20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,44 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,12 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 24,39 Milliarden EUR, gegenüber 61,75 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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