ING Group Aktie

ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Quartalszahlen in Sicht 29.07.2026 07:01:06

Ausblick: ING Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: ING Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ING Group gewährt einen Blick in die Bücher – die Analysten-Prognosen.

ING Group wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,641 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,560 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,18 Prozent auf 6,11 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte ING Group noch 5,70 Milliarden EUR umgesetzt.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,44 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,12 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 24,39 Milliarden EUR, gegenüber 61,75 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ING Group

mehr Nachrichten