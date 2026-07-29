Ausblick: ING Group NV (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ING Group NV (spons ADRs) lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,735 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,46 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei ING Group NV (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,99 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie, gegenüber 2,39 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 27,99 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 69,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at