Ausblick: ING Group NV (spons ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ING Group NV (spons ADRs) stellt am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,533 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,04 Prozent auf 6,64 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,43 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 26,63 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 71,48 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at