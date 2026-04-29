ING Group NV Aktie
WKN: 907466 / ISIN: US4568371037
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: ING Group NV (spons ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ING Group NV (spons ADRs) wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,559 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ING Group NV (spons ADRs) ein EPS von 0,490 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 15,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,86 Milliarden USD gegenüber 5,93 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,77 USD, gegenüber 2,39 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 28,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 69,69 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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