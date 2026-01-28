ING Group Aktie

ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

Kennzahlen im Fokus 28.01.2026 14:49:00

Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse

ING Group öffnet die Bücher - womit Experten rechnen.

ING Group wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,458 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,370 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,66 Milliarden EUR gegenüber 5,41 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,98 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22,81 Milliarden EUR, gegenüber 66,08 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

