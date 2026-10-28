Ausblick: Ingersoll Rand legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ingersoll Rand lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,903 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,96 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,05 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,55 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,45 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 8,12 Milliarden USD, gegenüber 7,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at