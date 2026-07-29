Ausblick: Ingersoll Rand stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ingersoll Rand wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,827 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ingersoll Rand ein EPS von -0,290 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,96 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 3,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ingersoll Rand einen Umsatz von 1,89 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,51 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 7,94 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at