Ingersoll Rand Aktie

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WKN DE: A2P070 / ISIN: US45687V1061

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Ingersoll Rand vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ingersoll Rand wird am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,740 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ingersoll Rand 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,61 Prozent auf 1,83 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Ingersoll Rand noch 1,72 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,51 USD, gegenüber 1,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 7,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,65 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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