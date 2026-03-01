Ingram Micro Aktie
Ausblick: Ingram Micro präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ingram Micro präsentiert in der am 02.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,901 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 14,16 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,34 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,84 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,18 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 51,85 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 47,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
