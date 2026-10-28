Ausblick: Ingram Micro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ingram Micro wird am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,783 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ingram Micro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 9,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 13,83 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,60 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,43 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,39 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 58,10 Milliarden USD, gegenüber 52,56 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at