Ingram Micro Aktie
WKN DE: A40QY5 / ISIN: US4571521065
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Ingram Micro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ingram Micro veröffentlicht am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ingram Micro im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,735 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,160 USD je Aktie gewesen.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,85 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 8,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,79 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,29 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,39 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 56,66 Milliarden USD, gegenüber 52,56 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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