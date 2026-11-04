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WKN DE: A1JYNM / ISIN: US4571871023

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ingredion informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ingredion wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen, dass Ingredion für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,59 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 USD je Aktie erwirtschaftet.

Ingredion soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,80 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,41 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 11,18 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,19 Milliarden USD, gegenüber 7,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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