Ausblick: Ingredion stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ingredion wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,71 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ingredion 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,83 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ingredion für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,83 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 10,72 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 11,18 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,25 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at