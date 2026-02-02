Ingredion Aktie
WKN DE: A1JYNM / ISIN: US4571871023
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: Ingredion stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ingredion stellt am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,60 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,79 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,80 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,20 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 9,71 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 7,25 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 7,43 Milliarden USD waren.
