Ingredion Aktie
WKN DE: A1JYNM / ISIN: US4571871023
|
04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ingredion stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ingredion wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,48 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ingredion 3,00 USD je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,81 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ingredion für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,79 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,24 USD im Vergleich zu 11,18 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 7,34 Milliarden USD, gegenüber 7,22 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ingredion Inc.
|
07:01
|Ausblick: Ingredion stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Ingredion präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.02.26
|GNW-News: Ingredion Incorporated gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt (dpa-AFX)
|
02.02.26
|Ausblick: Ingredion stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Ingredion verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|GNW-News: Ingredion Incorporated gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt (dpa-AFX)
Analysen zu Ingredion Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ingredion Inc.
|94,15
|-1,15%