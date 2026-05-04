Ausblick: Ingredion stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ingredion wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,48 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ingredion 3,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,81 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ingredion für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,79 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,24 USD im Vergleich zu 11,18 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 7,34 Milliarden USD, gegenüber 7,22 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at