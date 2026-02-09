InMode Aktie

InMode für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PP3A / ISIN: IL0011595993

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.02.2026 07:01:06

Ausblick: InMode verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

InMode gibt am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,417 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 63,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,14 USD je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 97,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 101,7 Millionen USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber 2,25 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 368,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 394,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu InMode Ltd. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu InMode Ltd. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

InMode Ltd. Registered Shs 12,56 -1,41% InMode Ltd. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen