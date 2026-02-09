InMode Aktie
WKN DE: A2PP3A / ISIN: IL0011595993
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: InMode verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
InMode gibt am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,417 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 63,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,14 USD je Aktie erzielt worden waren.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 97,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 101,7 Millionen USD aus.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber 2,25 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 368,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 394,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
