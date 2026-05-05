InMode Aktie
WKN DE: A2PP3A / ISIN: IL0011595993
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: InMode veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
InMode lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird InMode die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,298 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 14,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 79,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,45 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 370,0 Millionen USD, gegenüber 370,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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