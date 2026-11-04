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WKN DE: A2PCBU / ISIN: US45782T1051

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: INmune Bio öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

INmune Bio stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,147 USD gegenüber -0,240 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll INmune Bio nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,550 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,860 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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