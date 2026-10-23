Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Aktie

Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581553 / ISIN: CNE000000T18

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.10.2026 07:01:06

Ausblick: Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech lädt am 24.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,312 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 83,53 Prozent erhöht. Damals waren 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 13,01 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 11,43 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 CNY, gegenüber 0,620 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 53,82 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 42,47 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Co Ltd (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Co Ltd (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Co Ltd (A) 35,77 -0,31% Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Co Ltd (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:33 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen