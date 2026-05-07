Ausblick: INNOCEAN WORLDWIDE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

INNOCEAN WORLDWIDE wird am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 2131,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 311,00 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 512,78 Milliarden KRW aus – eine Steigerung von 1,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte INNOCEAN WORLDWIDE einen Umsatz von 503,39 Milliarden KRW eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2667,42 KRW, gegenüber 2294,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2.219,96 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.146,04 Milliarden KRW erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at