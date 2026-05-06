Ausblick: Innodata gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Innodata lädt am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,079 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 31,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 76,5 Millionen USD gegenüber 58,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,818 USD, gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 335,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 251,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at