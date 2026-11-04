Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Innodata gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Innodata stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,169 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 33,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 83,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 62,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,23 USD aus. Im Vorjahr waren 0,920 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 357,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 251,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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