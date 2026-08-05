Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Innodata legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Innodata gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,213 USD aus. Im letzten Jahr hatte Innodata einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Innodata in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 86,3 Millionen USD im Vergleich zu 58,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,920 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 357,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 251,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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