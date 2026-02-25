Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Innodata präsentiert Quartalsergebnisse
Innodata wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,211 USD aus. Im letzten Jahr hatte Innodata einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,37 Prozent auf 69,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Innodata noch 59,2 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,877 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,890 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 248,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 170,5 Millionen USD.
